L'addio al cantore. È scomparso il poeta dell'ottava rima. Lutto per Elino Rossi

Scansano (Grosseto), 16 gennaio 2025 – Molti lo conoscevano come undi ottava, tutti lo hanno conosciuto come un custode umano delle parole e delle tradizioni della Maremma. Se ne è andato a 84 anni, punto di riferimento storico e culturale di Pomonte, ma più in generale della nostra provincia. È stato lui a fondare la Lega italiana poesia estemporanea (Lipe) con sede proprio nella frazione di Scansano e nel 2006, insieme al presidente e cantastorie Mauro Chechi e a Davide Riondino, aveva partecipato alla nascita dell’Accademia nazionale. Grazie al suo impegno e al suo amore per il racconto, i cantori avevano trovato una casa, e soprattutto avevano cominciato a farsi conoscere in tutta la regione. Non solo, sempre a Pomonte è stato promotore del Festival della poesia estemporanea.