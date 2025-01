Ilrestodelcarlino.it - L’accusa: raggirò un invalido: "Parcelle gonfiate e non dovute". Legale verso il patteggiamento

Si avviailla vicenda giudiziaria che vede protagonista un avvocato settantenne ferrarese accusato di aver ‘gonfiato’ leper la propria attività di amministratore di sostegno di una persona invalida, arrivando a intascarsi oltre 133mila euro. Il caso è approdato ieri mattina in tribunale davanti al giudice Silvia Marini e al pubblico ministero Ciro Alberto Savino. Per prima cosa, l’imputazione è stata riqualificata: si passa dall’ipotesi di reato di peculato a quella di truffa aggravata. Dopodiché le parti hanno esposto il loro accordo sulla pena di un anno e quattro mesi. Ascoltata l’istanza, il giudice ha aggiornato l’udienza per valutare il. Si torna dunque in aula il 19 febbraio per la decisione. L’inchiesta. La lente degli inquirenti è puntata su alcuni episodi accaduti tra il 2017 e il 2018.