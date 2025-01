Nerdpool.it - La showrunner di Chicago PD annuncia team up inaspettati nel crossover di One Chicago

Sono anni che aspettiamo undi One. L’ultimo si è svolto letteralmente nell’ultimo decennio, quindi è un importante motivo per festeggiare il fatto che avremo un nuovo eventoalla fine di gennaio.Daldel 2019 sono cambiate molte cose, la più importante delle quali è il cast di ciascuno degli show di One. Negli ultimi sei anni sono spuntati molti volti diversi e i personaggi coinvolti nel precedentenon si trovano da nessuna parte. Questo conferirà una certa freschezza al procedimento.LadiPD, Gwen Sigan, ha recentemente parlato dell’eventocon TV Fanatic. Non ha rivelato alcun dettaglio sulla trama, ma ha confermato che ci saranno molte interazioni inaspettate eup che non ci si aspettava.Gwen Sigan è ansiosa di condividere ilcon i fan“Il cast era tutto fantastico”, ha spiegato.