La resilienza climatica dei vignaioli indipendenti italiani

Dalla newsletter settimanale di Greenkiesta (ci si iscrive qui) – Lunedì 13 gennaio abbiamo visto in anteprima “Gradi”, documentario realizzato da Will Media in collaborazione con la Federazione italiana(Fivi). I protagonisti sono loro, gli artigiani del vino, lontani dai riflettori della produzione di massa e orgogliosamente attaccati ai loro territori. «La Romagna è bellissima, e voglio farcela qui nonostante i danni delle alluvioni», dice una vignaiola intervistata da Giulia Bassetto, che ha girato il Paese per dare concretezza ai tre volti del cambiamento climatico: la siccità Sicilia, le inondazioni in Emilia-Romagna, l’aumento delle temperature in Valtellina (dove si coltiva a seicento metri sopra il livello del mare). Lo scenario italiano, tracciato da uno studio dell’università di Bordeaux, è il seguente: con un aumento di temperatura di 2°C (rispetto ai livelli pre-industriali) entro fine secolo, il novanta per cento delle attuali zone produttrici di vino in pianura e sulle coste rischia di non essere più idoneo alla coltivazione della vite.