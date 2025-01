Panorama.it - La partita tra Trump, Netanyahu ed Erdogan si gioca in Siria

La Turchia rafforza i legami con il nuovo governo di Damasco. Mercoledì, il ministro degli Esterino, Asaad al Shaibani, è stato ricevuto da Recep Tayyipad Ankara. Nell’occasione, ha incontrato anche l’omologo turco, Hakan Fidan. “La Turchia ha mantenuto il suo atteggiamento fraterno per 14 anni. Le relazioni tra Turchia esaranno qualificate. Sono iniziati i legami diplomatici condivisi”, ha dichiarato Shaibani, per poi aggiungere: “Come sapete, le nostre relazioni sono state interrotte sotto Assad. Vogliamo che le nostre relazioni con i Paesi vicini siano buone. Ciò rafforzerà la nostra situazione nella regione”. Dal canto suo, il sultano ha garantito sostegno a Damasco dal punto di vista umanitario e ha chiesto che le sanzioni in vigore vengano rimosse. Ricordiamo che Fidan e il capo dell’intelligence turca, Ibrahim Kal?n, si erano recati in visita inpochi giorni dopo la caduta di Bashar al Assad.