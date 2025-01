Inflazione Istat conferma le stime | a dicembre +13%

Lapresse.it - Inflazione, Istat conferma le stime: a dicembre +1,3%

Leggi su Lapresse.it

L’la stima preliminare sull’in Italia a2024. Nel mese l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, ha registrato un aumento del +1,3% anno su anno e del +0,1% su novembre, stesse cifre del mese precedente.Nel 2024al +1%, carrello spesa al +2%L’istituto nazionale di statistica ha anche diffuso i dati relativi all’intero 2024. Nella media, nell’anno, la crescita tendenziale dei prezzi al consumo si è attestata al +1,0%, in forte calo rispetto al +5,7% del 2023. Calo anche per il carrello della spesa: +2,0% da +9,5% dello scorso anno. A, il trascinamento dell’al 2025 è +0,3%.