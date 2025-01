Ilrestodelcarlino.it - Il viaggio premio ai dipendenti: “Vacanza a Barcellona in dono”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ferrara, 16 gennaio 2025 – “Alcuni di loro, quando sono tornati al lavoro, mi sono parsi un po’ stanchi. La prossima volta magari ci penso due volte. È una battuta, se lo sono meritato”, scherza un po’ Michele Todisco, 37 anni, pugliese, titolare di ‘Streat’ insieme ai soci Paolo Maia e Leonardo Schiavoni. Mostra le foto, ci sono i ragazzi che sorri, in maglietta. Dietro di loro si vele guglie della Sagrada Familia,, dove l’estro di Gaudí raggiunse vette di meraviglia, in quell’opera infinita. Quei ragazzi sono i suoi, in tasca hanno un biglietto d’aereo e la chiave dell’albergo. Tutto pagato. È ilper il loro lavoro, per l’impegno tra i tavoli, che hanno regalato loro i titolari del ristorante. Anche se sono tornati un po’ stanchi. “Beh, alcuni di loro.