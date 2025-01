Ilgiorno.it - Il grido d'amore del cantautore Androgynus

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 16 gennaio 2025 - Un inno all'ispirato a una delle poesie più belle e intense di Jacques Prévert. E' il nuovo singolo appena pubblicato dal, alias Gabriele Bernabò, intitolato "per te". La canzone celebra l'universalità dell'autentico, visto come una forza capace di andare al di là dei limiti umani, e sarà in rotazione radiofonica da domani "per te è stata scritta in due serate, una per la musica e una per il testo - racconta l'artista -. L'idea del testo è una rivisitazione della celebre poesia di Jacques Prévert 'I ragazzi che si amano'. L'amare, il voler bene è considerato ancora un sintomo di debolezza e spesso la società ti insegna che devi cercare di essere più forte e più furbo degli altri per arrivare prima: io penso invece che chi riesce ad amare, a voler bene, senza mancare di rispetto a sé stesso, sia il più forte di tutti".