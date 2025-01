Ilgiorno.it - Il caso ecoattiviste. Altra manifestazione: "Dopo la repressione pronti alla lotta"

Non smette di far parlare di sé ildelle sette attiviste di Extinction Rebellion, Palestina Libera e Ultima generazione che a loro dire lunedì durante una protesta pacifica davantiLeonardo Defence sono state condotte in questura e poi perquisite in modo umiliante, obbligate a denudarsi e a fare squat. Dal canto suo la polizia di Stato ha fatto sapere di essersi mossa nell’alveo della "riservatezza", della "tutela della dignità" e del "rispetto delle procedure" ("Le perquisizioni sono state svolte da personale femminile per le donne – la dichiarazione da via Botticelli –: è stato chiesto di effettuare piegamenti sulle gambe al fine di rinvenire oggetti pericolosi"). La vicenda ha suscitato dure reazioni. A cominciare dai centri antiviolenza di Brescia, Butterfly, Casa delle donne, Chiare Acque e Diritti Rete, che invocano l’applicazione di protocolli vincolanti per i poliziotti e un’indagine ufficiale, "urgente e indispensabile per accertare l’accaduto e garantire trasparenza – dicono –.