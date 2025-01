Ilgiorno.it - I pentiti del sabato in classe. Anche Boccioni e Caravaggio passano alla settimana corta

Leggi su Ilgiorno.it

Il caro-bollette fu una delle motivazioni storiche che spinse molte scuole ad abbandonare ile a sposare la ““. L’appello arrivò dProvincia di Milano una decina di anni fa e tornò in auge nel 2022, sulla spinta del conflitto russo-ucraino e dell’emergenza materie prime. Oggi gli istituti superiori che mantengono laarticolata su sei giorni sono appena una dozzina a Milano. Da settembre saranno dieci:i licei artisticihanno avviato la svolta. Cambiano le motivazionibase e la formula, resta un processo lungo e faticoso, tra sondaggi, votazioni e confronti accesi per arrivare“quadra“. Come successo all’artistico, appunto, che aveva aperto il dibattito l’anno scorso. "Una delle “molle“, nel nostro caso, è stato il turnover continuo del personale tecnico e amministrativo – spiega la preside Stefania Giacalone –: appena poteva e acquistava punteggio se ne andava, preferendo le scuole senza il