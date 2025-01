Quotidiano.net - Fs intensifica sicurezza e manutenzione per ridurre guasti e anomalie nelle infrastrutture

Leggi su Quotidiano.net

Dopo l'esposto presentato mercoledì alla Digos della questura di Roma, il gruppo Fs "sta fornendo tutti gli elementi utili alle autorità competenti in merito aie alleregistrate nei giorni scorsi", inoltre per "limitare il ripetersi di tali" ha "pianificato una serie di azioni a protezione dell'infrastruttura e a garanzia della funzionalità mettendo in campo centinaia di operativi". A renderlo noto è l'azienda in una nota. L'obiettivo "ère la/vigilanzastazioni e nei punti nevralgici dell'infrastruttura" e incrementare "le telecamere di" e il "presidio di tecnici di Rfi e Trenitalia per rendere più tempestivo l'intervento in caso di nuove". Nella stessa nota il gruppo Fs "ringrazia i propri dipendenti e quelli dell'indotto per il loro incessante lavoro atto a garantire il servizio nonostante l'elevato numero di cantieri attivi, che caratterizzano il piano di investimenti del Pnrr e il programma pluriennale di manutenzioni e di potenziamento delleferroviarie".