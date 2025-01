Australian Open 2025 Sinner batte Schoolkate in rimonta Ora c’è Giron

Leggi su Ilfaroonline.it

Melbourne, 16 gennaio– Vince ancora Jannik. Il tennista azzurro oggi, giovedì 16 gennaio, ha conquistato la qualificazione al terzo turno deglindo Tristan, tennistao numero 173 del mondo nel secondo turno degli. Alla Rod Laver Arenasi è imposto in, dopo un primo set da incubo, vincendo in quattro parziali con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-1, 6-3. Ora perci sarà la sfida con lo statunitense Marcos.Le parole diha parlato a caldo sul cemento di Melbourne: “Lui ha giocato molto meglio di me nel primo set. Sugli spalti c’era una bellissima atmosfera e sono felice di essere riuscito are e vincere alla fine, voglio farlo anche nella prossima partita. In tutti i tornei può capitare di trovare giocatori del genere, poco conosciuti ma che giocano molto bene.