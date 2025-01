Liberoquotidiano.it - "Attacchi un carabiniere? Ecco cosa devi aspettarti": il generale Vannacci fa impazzire la sinistra

A Fuori dal Coro si parla delle violenze dei giorni scorsi ai danni delle forze dell'ordine. Ospite della puntata in onda mercoledì 15 gennaio su Rete 4, Roberto. Ilnon ha dubbi, "quello che succede è il risultato di decenni di delegittimazione e depotenziamento delle forze dell'ordine. Laè sempre stata dalle parti degli immigrati, si schierano contro i poliziotti, contro quelli che occupano le case abusivamente". L'eurodeputato eletto tra le fila della Lega difende l'ipotesi di introdurre uno scudo penale per coloro che fanno parte delle forze dell'ordine. "Non è un privilegio - dice senza peli sulla lingua a Mario Giordano -, è la tutela di persone che svolgono il proprio dovere che è proteggere i cittadini. Le forze dell'ordine devono essere depenalizzate".