Iltempo.it - Aereo verso la Torre Eiffel, è bufera per lo spot della Pakistan International Airlines

Leggi su Iltempo.it

sullopubblicitario. La scorsa settimana, la compagnia aerea Pia, bandita da oltre quattro anni dai cieli europei per problemi di sicurezza, ha lanciato una campagna per comunicare di aver ripreso a viaggiareParigi. A scatenare la furia del web è stata soprattutto l'immagine scelta: il soggetto è infatti la grafica di un aeroplano che vola dritto sulla Tour. Non meno scivoloso è lo slogan selezionato: "Parigi stiamo arrivando", si legge. In rete l'ambiguitàcomposizione grafica ha scatenato tutti coloro che hanno colto una somiglianza con l'attentato dell'11 settembre 2001, quando due aerei si schiantarono sulle Torri Gemelle al World Trade Center di New York. pic.twitter.com/qUoNCyL385 — PIA (@OfficialPIA) January 10, 2025 Ma non è tutto.