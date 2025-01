Inter-news.it - Acerbi un caso da risolvere per l’Inter! Serve un intervento sul mercato

Francescoè una tutti gli effetti in casa Inter. Il giocatore manca da mesi, si continua a fermare e anche oggi non si è allenato in gruppo.un acquisto!STOP – Francescosi è ancora fermato nell’allenamento di oggi in corso ad Appiano Gentile. Il difensore era rientrato, si era allenato in gruppo ed era stato anche convocato in occasione di Inter-Bologna. Non ha fatto ingresso in campo, però è stato in panchina e la sensazione era che sarebbe rientrato per Inter-Empoli.invece oggi ha dato nuovamente forfait: ha fatto lavoro personalizzato e non con gli altri compagni.out? I suoi ultimi mesi al– Ancora non si hanno dettagli su cosa sia accaduto al difensore. Potrebbe essere anche un allenamento fatto in solitaria per precauzione, ma se l’ipotesi fosse quella di un nuovo stop diventerebbe un vero e proprio