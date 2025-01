Oasport.it - A che ora partono Goggia, Brignone e le azzurre nella seconda prova di discesa a Cortina: n. di pettorale, programma, tv

Venerdì 17 gennaio (ore 11.00) andrà in scena lacronometrata dellalibera femminile did’Ampezzo, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Ultimo test sull’Olympia delle Tofane in vista della gara di sabato , le atlete avranno a disposizione un’uscita per trovare il feeling giusto con il tracciato dolomitico. Le previsioni meteo sono ottime in vista di un fine settimana che proporrà anche il superG della domenica.Federicaha firmato il miglior tempo tempo indopo aver vinto ladi St. Anton e insegue un risultato di lusso. Sofiasi è accodata alla valdostanaprimae vuole dimenticare le due uscite di cui si è resa protagonista in Austria. Ai nastri di partenza, desiderose di ben figure, ci saranno anche Laura Pirovano, Marta Bassino, Nadia e Nicol Delago, Elena Curtoni, Sara Thaler, Roberta Melesi, Vicky Bernardi.