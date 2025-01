.com - We Live in Time, ecco trailer e poster con Florence Pugh e Andrew Garfield, in arrivo al cinema

Ile ildi Wein– Tutto il tempo che abbiamo di John Crowley, con: film romantico e intenso sulla capacità dell’amore di plasmare il tempo e la vita delle personeRilasciati ile ildel film Wein– Tutto il tempo che abbiamo di John Crowley, con protagonisti le star.WeinPresentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival e poi nella sezione Grand Public della Festa deldi Roma, il film arriverà neidal 6 febbraio, distribuito da Lucky Red.John Crowley, noto per la sua visione calorosa e delicata dell’amore e dell’immigrazione in Brooklyn (candidato agli Oscar 2016), torna a dirigere un film romantico e intenso sulla capacità dell’amore di plasmare il tempo e la vita delle persone.