Strage di Bologna | la Cassazione decide sul futuro di Gilberto Cavallini

I giudici della prima sezione penale della Corte disi sono riuniti in camera di consiglio ed hanno deciso di confermare l’ergastolo inflitto a, ex membro dei Nuclei Armati Rivoluzionari (Nar), in relazione alladel 2 agosto 1980 alla stazione di. L’attentato, uno dei più sanguinosi della storia italiana, provocò la morte di 85 persone e il ferimento di oltre 200.Il procuratore generale Antonio Balsamo ha chiesto ai giudici di rigettare il ricorso presentato dai legali die di confermare la condanna all’ergastolo, già stabilita nei precedenti gradi di giudizio. Durante la sua requisitoria, il procuratore generale ha sottolineato la solidità delle prove a carico dell’imputato, affermando: «C’è certezza assoluta sulla responsabilità di».