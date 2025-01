Liberoquotidiano.it - Sinistra sotto un treno: il sondaggio che fa volare Meloni, chi va a picco | Guarda

Secondo il campione statistico rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne consultato su tutto il territorio nazionale dall'istituto di ricerca Tecnè, gli italiani pensano che i rapporti che intercorrono tra Elon Musk, tycoon di Tesla e falco della campagna elettorale che ha portato alla vittoria Donald Trump, ed il nostro presidente del Consiglio, Giorgiasiano positivi per l'Italia. Lo ha stabilito il 45% dei votanti, mentre per il 36% è un legame negativo e il restante 19% non sa valutare la cosa. Questo è emerso dalla grafica mandata in onda a “Quarta Repubblica”, programma di approfondimento politico e sociale di Rete4, condotto da Nicola Porro. E su X c'è chi commenta e dà consigli come un utente che scrive: “Certo, se non vogliamo andare ancora con una vapore dobbiamo usare StarLink! Non bisogna essere dei Nobel per capirlo!”.