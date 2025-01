Rientrano in Casa Grande Fratello la decisione su Jessica e Helena Hanno capito che piacciono

Leggi su Caffeinamagazine.it

Lunedì 13 gennaio è arrivata in modo del tutto inaspettato l’eliminazione diPrestes dalladel. La modella brasiliana, una delle figure principali di questa edizione del reality di Canale 5 e considerata da molti una delle favorite per la vittoria finale, ha dovuto lasciare il programma dopo aver perso al televoto contro Ilaria Galassi, Luca Calvani, Tommaso Franchi e, soprattutto, contro Shaila Gatta. Questo risultato ha sorpreso non solo il pubblico, ma anche la stessa, che, dopo aver salutato i suoi compagni e abbandonato la, ha vissuto un momento di commozione mentre rifletteva sulla sua esperienza al GF.“Grazie a tutti quelli che mivotata come preferita, e mi spiace, magari ero un po’ stanca, mi sentivo un po’ schiacciata, non lo so. Grazie ale grazie a tutti, è stata un’esperienza molto bella e mi mancherete tantissimo”, ha dichiarato, visibilmente emozionata, in un video condiviso sui social.