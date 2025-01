Amica.it - Pronti a fare (di nuovo) aerobica con Jane Fonda?

Leggi su Amica.it

Impossibile pensare gli Anni 80 senza ricordare l’. Molto più di un semplice sport: è stata una rivoluzione culturale che ha attraversato decenni, lasciando un’impronta indelebile nel fitness, nella moda e nella bellezza. Tra body fluo, scaldamuscoli e fasce per capelli, è stataa trasformare questa disciplina in un fenomeno globale, portando l’energia della sala fitness nei salotti di milioni di persone. Oggi, l’icona di Hollywood torna a far parlare di sé, abbracciando la tecnologia dei visori virtuali per riportare l’al centro della scena, ma con un tocco moderno e inclusivo.Le origini dell’tra scienza e fitnessIl termineafle sue radici nel linguaggio scientifico: indica infatti un processo biologico che avviene in presenza di ossigeno.