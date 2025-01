Inter-news.it - Perez e Silvetti acquisti di prospettiva, la strategia dell’Inter e l’Under-23 – CdS

L’Inter continua a puntare sui giovani talenti per costruire un futuro solido e competitivo, in linea con le indicazioni dei vertici societari di Oaktree. Tomase Mateo– così come anticipato ieri anche dalla nostra redazione -, saranno i prossimi duedi. Il Corriere dello Sport oggi in edicola definisce lariguardo i due talenti argentini con-23 sullo sfondo.DUE– L’Inter continua a puntare sui giovani talenti per costruire un futuro solido e competitivo, in linea con le indicazioni dei vertici societari di Oaktree. Nei radar nerazzurri sono finiti due promettenti calciatori argentini: Tomas, centrocampista classe 2005, e Mateo, esterno offensivo classe 2006. Entrambi militano nel Newell’s Old Boys e rappresentano prospetti di grande interesse per il club milanese, che sta intensificando i contatti per chiudere l’operazione.