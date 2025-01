Quotidiano.net - Nuova soglia per operazioni in oro: da 12.500 a 10.000 euro dal 17 gennaio 2025

Scatta da venerdì il calo, da 12.500 a 10.000, dellasopra la quale comunicare alla Uif, l'unità di informazioni finanziarie presso la Banca d'Italia, lein oro. Il 17entrerà in vigore il decreto legislativo, che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 in tema di controlli sul denaro contante, apportando modifiche anche alla disciplina delle dichiarazioni diin oro. Tra le principali novità la Uif evidenzia che la dichiarazione è dovuta anche per ledello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte, qualora singolarmente pari o superiori a 2.500 e complessivamente pari o superiori a 10.000. E' incluso anche il materiale d'oro da destinare a fusione per ricavarne oro da investimento nonché a uso prevalentemente industriale.