Napoli Garnacho e Billing | dall’Inghilterra…

e Billig.a Radio Capri, nel corso della trasmissione ‘Bordocampo- II Tempo’ è intervenuto Gabriele Marcotti, giornalista di ESPN e corrispondente dall’Inghilterra per il Corriere dello Sport. Di seguito le sue dichiarazioni. “Se lo United ha la necessità di vendere? Sono stati fatti tanti tagli ultimamente, hanno sacrificato giocatori che ritenevano non essenziali o non idonei come McTominay e tra questi secondo me c’è anche. Però credo principalmente per motivi tattici perché tecnicamente non si discute. Il punto è che Amorim gioca con un 3-4-2-1 e non ci sono degli esterni, ci sono due trequartisti dietro la punta e questi sono Bruno Fernandes e Diallo.è uno da palla al piede e dribbling, è più da 4-3-3 puro e in questo momento non c’è il suo ruolo naturale”.