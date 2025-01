Maxi evasione fiscale da oltre 185 milioni denunciato imprenditore calzaturiero

Ilrestodelcarlino.it - Maxi evasione fiscale da oltre 18,5 milioni, denunciato imprenditore calzaturiero

Civitanova, 15 gennaio 2025 – Avrebbe nascosto al fisco ricavi per18,5di euro in quattro anni. È statoil titolare di una ditta individuale del settore, scoperto dalle Fiamme Gialle. I militari della Compagnia di Civitanova, a seguito di un’approfondita analisi svolta incrociando le informazioni ricavate dalle numerose banche dati in uso alle Fiamme Gialle, hanno individuato un’impresa, operante principalmente nel ramo delle pelli, del cuoio e delle calzature: era completamente sconosciuta al Fisco e ometteva di dichiarare cospicui ricavi derivanti da tale attività. Le indagini sono state condotte in sinergia con la Procura di Macerata e hanno visto il coinvolgimento di altri reparti del Corpo sul territorio nazionale.Dopo alcuni accertamenti preliminari, è stata avviata una verificanei confronti della ditta.