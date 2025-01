Quotidiano.net - Illumina il tuo armadio con la luce LED, costa pochissimo su Amazon

Leggi su Quotidiano.net

LaLED di OUILA perè composta da un set di due lampade versatili e ricaricabili; il bundle in questione si trova sual prezzo di 16,13 euro, grazie a uno sconto del 37% e un coupon del 20% applicabile al checkout. In definitiva, sono lampadine progettate per semplificarti la vita, ideali non solo per armadi, ma anche per le scale, i corridoi, le cucine e i garage, offrendo praticità e un design moderno. Compralo subito suOUILALED con sensore di movimento:zione intelligente Ogniè dotata di 36 LED luminosi, che forniscono unauniforme e brillante perre al meglio spazi bui o difficili da raggiungere. Grazie allanaturale e anti-abbagliamento, è perfetta per qualsiasi ambiente. Sono dotate di un sensore di movimento altamente sensibile che si attiva automaticamente quando rileva il tuo movimento entro 3-5 metri, e si spegne dopo 15-20 secondi di inattività.