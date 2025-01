Sport.quotidiano.net - Il Grifone torna in campo. E’ una prova di maturità

Finalmente oggi si gioca Grosseto-Seravezza: inizio alle 14.30 allo stadio "Zecchini". La gara – rinviata due volte per l’allerta gialla a causa del vento – completa la seconda giornata del girone di ritorno. Grosseto e Seravezza rimane il big-match della giornata con i maremmani di mister Consonni terzi ed i versiliesi di mister Brando al secondo posto alle spalle della capolista Livorno. Una gara che per i biancorossi rappresenta unad’appello dopo la sconfitta di Orvieto che ha interrotto la cavalcata delle otto vittorie consecutive, ma che non toglie nulla alla bontà di quanto hanno fatto vedere Cretella e compagni fino a questo momento. Consonni, che porta in panchina tre juniores, non portà contare sugli squalificati Andrea Mobilio e Samuele Sacchini e gli infortunati Riccardo Cretella e Marcello Possenti, mentre recupera in extremis l’attaccante Luca Senigagliesi.