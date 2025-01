Ilgiorno.it - Gropello Cairoli, raid notturno col flessibile al distributore di benzina: ma i ladri vanno via a mani vuote

Leggi su Ilgiorno.it

(Pavia), 15 gennaio 2025 - Colpofallito aldi carburante IP lungo l'ex Statale 596 a, in località Santo Spirito. Erano circa le 3 di oggi, mercoledì 15 gennaio, quando due malviventi, con i volti nascosti da cappucci e passamontagna, sono entrati in azione con un, con il quale hanno letteralmente tagliato la colonnina del self service. Un'operazione anche pericolosa, per le scintille che provoca la lama a contatto con il metallo, vista la presenza di carburante facilmente infiammabile e anche a rischio esplosione. Non si è per fortuna verificato nulla di drammatico, anche perché isi sono dovuti fermare prima di riuscire a portare a termine il colpo. La manomissione all'impianto ha fatto scattare il sistema d'allarme e forse i malviventi sono anche stati disturbati dal passaggio di qualche automobilista in transito su una delle più trafficate arterie viabilistiche della Lomellina.