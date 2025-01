Liberoquotidiano.it - Food, torna la linea My Selection di McDonald's con le eccellenze Dop e Igp

Roma, 15 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Si rinnova l'impegno di's per valorizzare il Made in Italy di qualità con il ritorno dellaMy, disponibile in questi giorni negli oltre 750 ristoranti di tutta Italia. I panini premium selezionati da Joe Bastianich per questa nuova edizione sono: MyBBQ, un classico dellache combina coleslaw e salsa BBQ con Aceto Balsamico di Modena Igp; MyAsiago Dop & Bacon con salsa alle cipolle caramellate; e MySpeck & Salsa Radicchio e Mela, preparato con scamorza affumicata con latte italiano, Speck Alto Adige Igp, salsa con Radicchio di Chioggia Igp e Mela Alto Adige Igp. All'offerta di's si aggiungono anche le gustose Pepite con Asiago Dop e Speck Alto Adige Igp.My- che ha superato i 100 milioni di panini venduti dalla prima edizione - si inserisce in un più ampio percorso intrapreso dall'azienda per valorizzare i prodotti Dop e Igp italiani, la loro qualità e lo stretto legame con il territorio.