Ecco tutti i riferimenti che ti sei perso nella pubblicità virale GENIUS di Sol Campbell su Google

Breaking:Hai mai visto il videodi Solche subisce abusi verbali da parte di un tifoso del Tottenham offeso?Se non l’hai fatto, dai un’occhiata e torna da noi, perchési è classificato al 32° posto QuattroQuattroDue lista dei migliori giocatori della Premier League dii tempi – è tornato con i guanti addosso nel nuovissimo spot diper promuovere la propria serie di smartphone.Avendo già accumulato oltre tre milioni di visualizzazioni online, l’ex nazionale inglese ha collaborato con i giganti della tecnologia per un tuffo nel passato che includeva molte battute rivolte ai suoi ex datori di lavoro, il Tottenham. Allora cosa abbiamo notato dal video?Solpassa dal bianco al rosso. letteralmentecambia invece il suo maglione dal famoso bianco del Tottenham a uno rosso dell’Arsenal (Credito immagine:Pixel 2025)Facendo chiaramente battute riguardo al suo trasferimento nel 2001 da una parte all’altra del nord di Londra,cambia la sua maglia dal bianco del Tottenham al rosso dell’Arsenal.