Liberoquotidiano.it - "Ecco chi è destinato alla sconfitta": Branko, l'oroscopo è un terremoto: come gode Giorgia Meloni

Leggi su Liberoquotidiano.it

Un 2025 da leoni. Anzi, da Capricorno. L'diper, che proprio oggi compie gli anni essendo nata a Roma il 15 gennaio del 1977 non poteva essere più positivo di così. L'astrologo, sul Tempo, ricordala premier sia per l'esattezza "Capricorno ascendente Leone", combinazione che fa della leader di Fratelli d'Italia "una temibile combattente". Anche se, va detto, non servivano le stelle per capirlo. "L'autorevolezza che emana - scrive- disorienta anche il più accanito degli oppositori. Qualche volta diventa eccessivo l'autocontrollo che per difendere la propria autonomia e per raggiungere i suoi obiettivi, esercita su se stessa".il suo segno, brilla per "resistenza, forza di volontà e determinazione" e grazie all'ascendente "appare meno fredda e più disponibile verso gli altri".