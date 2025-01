Terzotemponapoli.com - Dorgu nel mirino: Il Napoli guarda al futuro

Leggi su Terzotemponapoli.com

Un talento danese per le corsie lateraliIlsta preparando una mossa importante per rinforzare le proprie fasce laterali. Nelc’è Patrick, giovane talento danese di 20 anni, attualmente in forza al Lecce. Nonostante le indiscrezioni, il club partenopeo non lo vede come l’erede diretto di Kvaratskhelia, ma come un rinforzo di qualità per ampliare le soluzioni tattiche a disposizione di Conte.L’incontro cone l’interesse di ConteL’attenzione del tecnico delnei confronti dinon è recente. Dopo una sfida trae Lecce disputata a Fuorigrotta alcuni mesi fa, Conte avrebbe avuto un breve scambio con il giovane esterno, manifestando il suo apprezzamento. Le sue caratteristiche sembrano perfettamente in linea con il gioco dinamico del: capacità di coprire entrambe le corsie, abilità nel cross e ottimo controllo di palla.