Danni da fauna selvatica Subito trecentomila euro per risarcire i coltivatori

provocati dalla, in arrivo i fondi per i risarcimenti del danno.300milaperdanneggiati dallache, in passato, si erano visti contestare le segnalazioni fino al 2024. Poi altri 200mila per gli altri territori, per arrivare ad azzerare i, 2024 compreso. Questo in vista di una rivoluzione del sistema degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), che prevederà un’uniformità di regolamenti in tutta la regione e procedure di risarcimento più veloci e moderne. Lo annuncia Coldiretti Marche dopo l’ennesimo incontro in Regione: "Da anni difendiamo gli agricoltori da un sistema che, pur nato con le migliori intenzioni di collegialità, aveva finito per creare piccoli feudi di potere autoreferenziale – commenta Maria Letizia Gardoni, presidente di Coldiretti Marche -.