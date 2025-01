‘Casa Perfetta’ il podcast di Gianluca Torre

Leggi su Funweek.it

– agente immobiliare e istrionico protagonista di Casa a prima vista, in onda su Real Time – conduce Casa Perfetta, il primo/vodcast – prodotto da Dopcast – dedicato alla casa. Dal 15 gennaio, ogni mercoledì, su YouTube e sulle principali piattaforme di distribuzione, il celebre agente immobiliare esplorerà la relazione dei suoi ospiti con le loro abitazioni, permettendo di conoscere lati inediti della loro personalità e del loro stile di vita.Ad aprire le danze sarà Diletta Leotta. La celebre conduttrice tv racconterà della sua innata passione per il mondo immobiliare: adora scovare case fatiscenti da trasformare – grazie all’aiuto della mamma Ofelia – in ottimi affari! Con Linus invece ci tufferemo nei ricordi di movimentate estati a Riccione e di stanze condivise con il fratello Albertino! Pierluigi Pardo ci racconterà invece degli estenuanti brainstorming, cui è suo malgrado sottoposto, alla ricerca del parquet, della piastrella e dei sanitari perfetti per la sua nuova casa romana.