Umbertide incidente mortale lungo la E45 inutili tutti i tentativi di soccorso

incidente lungo la E45 nella mattinata di venerdì 25 aprile. Una donna di 77 anni di Ravenna, al volante di un'auto, è morta. Il mezzo è uscito di strada ed è finito nella scarpata. È successo all'altezza di Pierantonio, nel comune di Umbertide, in direzione sud. Sul posto 118, polizia. Ternitoday.it - Umbertide, incidente mortale lungo la E45: inutili tutti i tentativi di soccorso Leggi su Ternitoday.it Drammaticola E45 nella mattinata di venerdì 25 aprile. Una donna di 77 anni di Ravenna, al volante di un'auto, è morta. Il mezzo è uscito di strada ed è finito nella scarpata. È successo all'altezza di Pierantonio, nel comune di, in direzione sud. Sul posto 118, polizia.

Tragedia sulla Tiberina: incidente mortale a Umbertide, chiusa la strada - Umbertide (Perugia), 25 aprile 2025 – Incidente mortale nella mattinata del 25 aprile lungo la strada statale 3 “Tiberina”, all’altezza di Umbertide in direzione Terni. L’auto avrebbe fatto tutto da sola, non ci sono altri mezzi coinvolti. L’incidente è avvenuto al chilometro 93,100. Ancora da chiarire le cause dello schianto: il conducente ha perso il controllo dell’auto finendo fuori strada. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. 🔗lanazione.it

