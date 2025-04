Fedez risponde a Marco Travaglio dopo l’intervista da Gazzoli Mistifica la realtà non è abituato a dibattere civilmente – Il video

Marco Travaglio è una totale Mistificazione della realtà». Non si è fatta attendere la risposta di Fedez alle parole pronunciate dal direttore del Fatto Quotidiano nel podcast Passa dal Bsmt, di Gianluca Gazzoli. Nell’episodio pubblicato nei giorni scorsi, il giornalista parla anche della sua intervista a Muschio Selvaggio – ex podcast e canale YouTube di Fedez – in cui si era ritrovato a rispondere ad alcune domande sulla collega Selvaggia Lucarelli. Una circostanza che spinse Travaglio a dire: «Fedez, ma tu che titolo hai per criticare chi fa la giornalista?».La risposta di Fedez sulla vecchia intervista a Muschio SelvaggioIn un video pubblicato su Instagram, Fedez e Davide Marra rispondono all’intervista rilasciata da Travaglio al podcast di Gazzola. Innanzitutto, dicono i due, non è vero che a Muschio Selvaggio sono state fatte «80 domande» su Selvaggia Lucarelli. Leggi su Open.online «Quello che raccontaè una totalezione della». Non si è fatta attendere la risposta dialle parole pronunciate dal direttore del Fatto Quotidiano nel podcast Passa dal Bsmt, di Gianluca. Nell’episodio pubblicato nei giorni scorsi, il giornalista parla anche della sua intervista a Muschio Selvaggio – ex podcast e canale YouTube di– in cui si era ritrovato are ad alcune domande sulla collega Selvaggia Lucarelli. Una circostanza che spinsea dire: «, ma tu che titolo hai per criticare chi fa la giornalista?».La risposta disulla vecchia intervista a Muschio SelvaggioIn unpubblicato su Instagram,e Davide Marra rispondono alrilasciata daal podcast di Gazzola. Innanzitutto, dicono i due, non è vero che a Muschio Selvaggio sono state fatte «80 domande» su Selvaggia Lucarelli.

Ne parlano su altre fonti

Fedez cambia Bella Stron*a per le Cover, la nuova versione della canzone di Marco Masini - Fedez ha scelto Marco Masini per la serata delle Cover al Festival di Sanremo 2025, ecco come hanno deciso di cambiare il testo di Bella Stron*a. Fedez cambia Bella Stron*a per le Cover, la nuova versione della canzone di Marco Masini (Notizie.com)In un’epoca dove il politicamente corretto si sta portando all’esasperazione era davvero difficile portare una canzone come questa che era uscita per la prima volta nel 1995 e che oggi non sarebbe del tutto accettata da un clima che si trova a condannare certi atteggiamenti e parole. 🔗notizie.com

Carlo Conti e la Bella Stronza di Fedez a Sanremo 2025: “Sarà una versione nuova del brano di Marco Masini” - Il direttore artistico del festival di Sanremo ha parlato della canzone che Fedez porterà con Masini sul palco dell'Ariston nella serata cover: "Dovete ascoltarlo perché sarà una versione 2.0".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Fedez risponde alla domanda sulla dedica fatta durante la serata cover - Fedez a Domenica In ha risposto alla domanda che incuriosisce tutti: a chi ha dedicato la canzone “Bella stronza” durante la serata delle cover? Un bellissimo risultato portato a casa questo quarto posto a Sanremo 2025 di Fedez. Come è noto, l’artista ha fatto sue le parole della canzone di Masini, con il quale si è esibito nella serata dedicata alle cover. A chi ha dedicato Fedez le parole di “Bella stronza” di Masini? “Credo non sia necessario specificarlo. 🔗361magazine.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Fedez risponde a Marco Travaglio dopo l'intervista da Gazzoli: «Mistifica la realtà, non è abituato a dibattere civilmente» - Il video; Fedez asfalta Marco Travaglio dopo il Bsmt e non sbaglia un caz*o: “Venerato come una divinità, non accetta domande. Se vuole farsi leccare il cu*o…Gazzoli? Disinformato” Vittoria finale?; Marco Travaglio senza filtri: il retroscena su Fedez e lo sgarbo a Bruno Vespa. Cosa ha detto; Fedez, il dissing a Marco Travaglio e Luis Sal nel lancio di Pulp Podcast. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Fedez contro Travaglio: “Mistificatore della realtà” - Fedez risponde duramente a Marco Travaglio dopo le dichiarazioni su Muschio Selvaggio e Selvaggia Lucarelli Il panorama mediatico italiano torna ad infiammarsi con una nuova puntata della lunga querel ... 🔗lascimmiapensa.com

Fedez attacca Marco Travaglio e tira in ballo Chiara Ferragni: “Il mio matrimonio non è finito per colpa tua” - In un video pubblicato poco fa sul profilo Instagram di Pulp Podcast, Fedez attacca Marco Travaglio dopo le sue dichiarazioni nel podcast di Gianluca Gazzoli ... 🔗fanpage.it

Fedez e Marco Travaglio: il confronto acceso tra polemiche e dichiarazioni - Fedez e Marco Travaglio si confrontano su temi di giornalismo e relazioni personali durante il podcast "Passa dal BSMT", coinvolgendo Selvaggia Lucarelli e Chiara Ferragni in una polemica accesa. 🔗ecodelcinema.com