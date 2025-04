MotoGP orari warm up e gara GP Spagna 2025 programma di domani tv streaming guida TV8 e Sky

domani, domenica 27 aprile, si terrà a Jerez de la Frontera il Gran Premio di Spagna 2025, valevole come quinto capitolo stagionale del Motomondiale e primo appuntamento dell’anno in Europa. Sulla pista andalusa c’è grande curiosità in MotoGP per assistere ad un possibile duello tra i grandi favoriti della vigilia Marc Marquez e Francesco Bagnaia.I due portacolori del team factory Ducati partiranno in prima fila alle spalle del sorprendente pole-man Fabio Quartararo, che sembra però destinato a scivolare indietro con la sua Yamaha sulla lunga distanza. Il Cabroncito e Pecco dovranno invece guardarsi le spalle dalla minaccia di un competitivo Alex Marquez, in grande spolvero anche su questo circuito e candidato come minimo al podio insieme ai ducatisti VR46 Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio. Oasport.it - MotoGP, orari warm-up e gara GP Spagna 2025: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky Leggi su Oasport.it , domenica 27 aprile, si terrà a Jerez de la Frontera il Gran Premio di, valevole come quinto capitolo stagionale del Motomondiale e primo appuntamento dell’anno in Europa. Sulla pista andalusa c’è grande curiosità inper assistere ad un possibile duello tra i grandi favoriti della vigilia Marc Marquez e Francesco Bagnaia.I due portacolori del team factory Ducati partiranno in prima fila alle spalle del sorprendente pole-man Fabio Quartararo, che sembra però destinato a scivolare indietro con la sua Yamaha sulla lunga distanza. Il Cabroncito e Pecco dovranno invece guardarsi le spalle dalla minaccia di un competitivo Alex Marquez, in grande spolvero anche su questo circuito e candidato come minimo al podio insieme ai ducatisti VR46 Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio.

