Oltre 250 000 persone ai funerali di Papa Francesco il corteo verso Santa Maria Maggiore

funerali di Papa Francesco, sono presenti Oltre 250.000 persone". Lo annuncia la sala stampa vaticana.La bara di Papa Francesco è stata adagiata sulla Papamobile con la quale sarà trasferita nella basilica di Santa Maria Maggiore. Il mezzo è stato riadattato per consentire ai fedeli di vedere il feretro e salutare per l'ultima volta il Pontefice prima della tumulazione.La bara del Papa, trasportata fuori dalla basilica dalla Porta della Preghiera, è stata collocata sulla Papamobile. Lascia il Vaticano, passando davanti Casa Santa Marta e uscendo dalla Porta del Perugino.Il corteo attraverserà il centro di Roma per accompagnare la salma di Papa Francesco fino a Santa Maria Maggiore dove verrà sepolto.

Papa Francesco, una folla oceanica gli ha detto addio: oltre 250.000 persone. Da Gandhi a Elisabetta, ecco gli altri grandi funerali del ?900 - «La straordinaria affluenza di 250mila fedeli accorsi a Roma da ogni parte del mondo per tributare l'ultimo saluto a Papa Francesco ha testimoniato la forza e la vitalità della fede cattolica, nonché il profondo legame che unisce i fedeli all'ultimo Pontefice. In un'epoca segnata da incertezze e smarrimento, la presenza massiccia di pellegrini provenienti da ogni angolo del pianeta rappresenta un segnale di speranza e di unità.

Funerali di Papa Francesco: è iniziata la cerimonia a San Pietro. 250.000 fedeli per l'ultimo saluto al Pontefice. Segui la diretta - Si stanno svolgendo le solenni esequie di papa Bergoglio. Tra leader mondiali, fra cui Donald Trump e Zelensky, personalità religiose e teste coronate

