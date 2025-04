I suoi inviti alla pace alla ragionevolezza alla trattativa di fronte agli orrori della guerra L’omelia ai funerali di Papa Francesco davanti ai potenti del mondo

fronte all'infuriare delle tante guerre di questi anni, con orrori disumani e con innumerevoli morti e distruzioni, Papa Francesco ha incessantemente elevata la sua voce implorando la pace e invitando alla ragionevolezza, all'onesta trattativa per trovare le soluzioni possibili, perché la guerra – diceva – e? solo morte di persone, distruzioni di case, ospedali e scuole". Così il cardinale decano Giovanni Battista Re si è espresso nelL'omelia del funerale di Papa Francesco da lui presieduto sul sagrato di piazza San Pietro. "La guerra – ha proseguito il porporato – lascia sempre il mondo peggiore di come era precedentemente: essa e? per tutti sempre una dolorosa e tragica sconfitta. 'Costruire ponti e non muri' e? un'esortazione che egli ha più volte ripetuto e il servizio di fede come successore dell'apostolo Pietro e? stato sempre congiunto al servizio dell'uomo in tutte le sue dimensioni.

