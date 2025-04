La condanna dei sindacati di polizia I soliti noti violenti usano metodi tipici dei regimi

sindacati di polizia sono intervenuti per esprimere forti parole di condanna in merito agli scontri avvenuti questa mattina tra le forze dell'ordine e il corteo antagonista. Per il segretario regionale del Sap Lorenzo Tamaro "chi usa la violenza dimostra di essere contrario allo Stato e in una. Triesteprima.it - La condanna dei sindacati di polizia: "I soliti noti violenti usano metodi tipici dei regimi" Leggi su Triesteprima.it disono intervenuti per esprimere forti parole diin merito agli scontri avvenuti questa mattina tra le forze dell'ordine e il corteo antagonista. Per il segretario regionale del Sap Lorenzo Tamaro "chi usa la violenza dimostra di essere contrario allo Stato e in una.

