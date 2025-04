Verissimo di Silvia Toffanin ospiti ed anticipazioni di sabato 26 e domenica 27 aprile 2025

Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin, torna con il doppio appuntamento del weekend su Canale 5. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda sabato 26 e domenica 27 aprile 2025.

Verissimo, gli ospiti di sabato 26 aprile 2025

Sabato 26 aprile 2025 dalle ore 16.30 va in onda la prima puntata di "Verissimo", il rotocalco presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. L'appuntamento di oggi si apre con un omaggio a Papa Francesco, scomparso lo scorso 21 aprile. Per l'occasione in studio anche Orietta Berti per raccontare le tante volte in cui ha incontrato il Sommo Padre. E ancora: ospite in studio Rosa Diletta Rossi, l'attrice protagonista della seconda stagione di "Maria Corleone". Spazio poi all'intervista alla conduttrice Gabriella Carlucci che torna in Mediaset dopo tantissimi anni.

