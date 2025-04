25 aprile vandalizzata la sede Anpi di Sturla

aprile nei quartieri genovesi e nel grande corteo – da anni mai così. Genovatoday.it - 25 aprile: vandalizzata la sede Anpi di Sturla Leggi su Genovatoday.it "Nel giorno in cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiamava a Genova il valore della lotta di Liberazione e della Resistenza, e migliaia di persone si incontravano alle manifestazioni della memoria del 25nei quartieri genovesi e nel grande corteo – da anni mai così.

25 aprile, vandalizzata sede Anpi a Torino. Lo Russo: “Intollerabile” - Vandalizzata a Torino una sede Anpi, a pochi giorni dal 25 aprile, Festa della Liberazione. Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha definito il gesto “gravissimo e intollerabile”. “Ci auguriamo che i responsabili di minacce e danneggiamenti vengano individuati al più presto” ha detto ancora il primo cittadino. “Torino, città medaglia d’oro della Resistenza, è e vuole restare una città all’insegna dei valori dell’antifascismo, della democrazia e della nonviolenza”. 🔗lapresse.it

Percorsi abilitanti 2024/25: gli avvisi dei Bandi dalle Università [Aggiornato al 2 Aprile] - Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha pubblicato due decreti che consentono alle Università di elaborare e pubblicare i bandi di iscrizione per i percorsi abilitanti dell’anno accademico 2024/25. Tuttavia, non tutte le istituzioni hanno ancora ricevuto l’accreditamento per le nuove classi di concorso, ritardando così l’avvio delle iscrizioni. Riapertura della banca dati per […] The post Percorsi abilitanti 2024/25: gli avvisi dei Bandi dalle Università [Aggiornato al 2 Aprile] first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Racconti e violini per celebrare il 25 Aprile - Musiche, racconti e immagini per rievocare le canzoni antifasciste e le vicende drammatiche di alcuni violinisti partigiani. E poi canti e letture per una storia passionale della Resistenza, le voci alpine per dare vita a una storia comune alle generazioni nate tra le due guerre mondiali e un film che tiene viva la memoria di due brianzoli che salvarono dalla deportazione una famiglia ebrea, venendo per questo dichiarati Giusti tra le Nazioni. 🔗ilgiorno.it

25 aprile: vandalizzata la sede Anpi di Sturla - La denuncia: "La sezione Anpi di Sturla è stata vandalizzata con la serratura della serranda bloccata dalla colla, in modo da renderne impossibile l’apertura" ... 🔗genovatoday.it

Fascio littorio e sede vandalizzata, l’Anpi: “Banalizzazione del fascismo ma agli stupidi non rispondiamo” - Genova. “Nel giorno in cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiamava a Genova il valore della lotta di Liberazione e della Resistenza, e migliaia di persone si incontravano alle mani ... 🔗msn.com

Passa il corteo del 25 Aprile, scritte offensive sulla sede di Fratelli d'Italia - La sede di Martano, in provincia di Lecce di Fratelli d'Italia è stata vandalizzata questa mattina al passaggio del corteo del 25 Aprile. 🔗msn.com