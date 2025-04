Battipaglia in apprensione per Gerardo ricerche a tappeto per rintracciare il 54enne scomparso

scomparso nel nulla dal 16 aprile, il battipagliese Gerardo Locuratolo del '71: ricerche in corso, da ieri mattina, intorno alle 6, da parte dei Vigili del Fuoco. L'uomo non risulta essere reperibile: in località San Cesareo, ad Albanella, la squadra competente di Agropoli. Salernotoday.it - Battipaglia in apprensione per Gerardo: ricerche a tappeto per rintracciare il 54enne scomparso Leggi su Salernotoday.it Sembra esserenel nulla dal 16 aprile, il battipaglieseLocuratolo del '71:in corso, da ieri mattina, intorno alle 6, da parte dei Vigili del Fuoco. L'uomo non risulta essere reperibile: in località San Cesareo, ad Albanella, la squadra competente di Agropoli.

C'è preoccupazione a Battipaglia per le sorti di Gerardo Locuratolo. Il 54enne è scomparso da casa nella serata di mercoledi facendo perdere le sue tracce. I familiari sono in ansia ed hanno lanciato un appello, insieme ad alcuni amici, sui social per ritrovarlo.

Gerardo Locuratolo, 54 anni, non ha più dato notizie di sé dalle ore 23 di mercoledì 16 aprile. Indossava jeans, giacca blu e scarpe bianche

Continuano senza tregua le ricerche di Gerardo Locuratolo, il giovane uomo residente a Battipaglia di cui si sono perse le tracce dalla mattina di ieri. L'allarme è scattato intorno alle 6 del mattino

Apprensione a Battipaglia per la sorte di Gerardo Locuratolo, 54enne battipagliese, di cui non si hanno notizie da mercoledì ovvero da quando non è rincasato. I familiari