Cina robot umanoide Iron di Xpeng attira folle ad Auto Shanghai 2025

robot umanoide Iron di Xpeng ha debuttato all’Auto Shanghai 2025 attualmente in corso, affasCinando il pubblico con cenni della mano, saluti e pollici alzati. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6122694/6122694/2025-04-26/Cina-robot-umanoide-Iron-di-Xpeng-attira-folle-ad-Auto-Shanghai-2025 Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: robot umanoide Iron di Xpeng attira folle ad Auto Shanghai 2025 Leggi su Romadailynews.it Ildiha debuttato all’attualmente in corso, affasndo il pubblico con cenni della mano, saluti e pollici alzati. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6122694/6122694/-04-26/-di--ad-Agenzia Xinhua

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cina: robot umanoide dotato di IA in grado di svolgere compiti del mondo reale - Una startup cinese ha presentato un nuovo robot umanoide dotato di intelligenza artificiale (IA) in grado di svolgere una serie di compiti del mondo reale, come piegare i vestiti, preparare i pasti e fare il caffe’. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5977525/5977525/2025-03-12/cina-robot-umanoide-dotato-di-ia-in-grado-di-svolgere-compiti-del-mondo-reale Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Cina: robot umanoide prodotto nel Paese compie con grazia movimenti complessi - Dal salire 134 scalini al correre attraverso paesaggi innevati senza inciampare, il robot umanoide “Tiangong”, prodotto in Cina, ha dimostrato la sua eccellenza nell’affrontare complesse sfide di movimento! – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5904453/5904453/2025-02-18/cina-robot-umanoide-prodotto-nel-paese-compie-con-grazia-movimenti-complessi Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Cina: robot umanoide di Unitree esegue capriole laterali - L’azienda cinese di robotica Unitree ha pubblicato un video del suo robot umanoide che esegue capriole laterali. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6014108/6014108/2025-03-21/cina-robot-umanoide-di-unitree-esegue-capriole-laterali Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Approfondimenti da altre fonti

Cina, il robot Iron stupisce al Salone di Shanghai: cammina e saluta il pubblico; XPENG IRON, il robot umanoide per la prima volta in Italia - Tech - Auto; La lunga marcia dei robot umanoidi; Xpeng Iron: il robot umanoide protagonista alla Milano Design Week 2025. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Robot in corsa a Pechino: la prima mezza maratona per umanoidi, 21 km su due gambe d’acciaio - Si chiama Tiangong Ultra, è alto un metro e ottanta e pesa 52 chilogrammi. Soprattutto, è il vincitore della prima mezza maratona al mondo dedicata ai robot, con 21 chilometri percorsi in due ore, 40 ... 🔗lastampa.it

Ok, Elon Musk ha un piano per creare robot umanoidi. Ma la Cina... - Tesla sta investendo miliardi di dollari nei robot Optimus, che un giorno potrebbero svolgere molte funzioni quotidiane. 🔗esquire.com

Robot umanoidi, la prima (tragicomica) mezza maratona con gli esseri umani - Si è svolta a Pechino nel fine settimana, ma tra cadute e guasti più che esaltare le capacità degli umanoidi cinesi ne ha sottolineato tutti i problemi ... 🔗wired.it