La messa per papa Francesco l’omelia del cardinal Re Ha toccato menti e cuori

l’omelia del cardinale decano il viaggio a Lampedusa, il no alle guerre e, dinanzi a Trump, la messa al confine col Messico Repubblica.it - La messa per papa Francesco, l’omelia del cardinal Re: “Ha toccato menti e cuori” Leggi su Repubblica.it La sera dell’elezione aveva chiesto la benedizione dei fedeli, oggi l’estremo omaggio. Neldele decano il viaggio a Lampedusa, il no alle guerre e, dinanzi a Trump, laal confine col Messico

La morte di Papa Francesco, tutte le visite del pontefice in Toscana. La messa allo stadio Franchi - Firenze, 21 aprile 2025 – E’ morto Papa Francesco. Lo ha annunciato questa mattina il cardinale Farrell con queste parole: “Alle ore 7,35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre”. Forte il suo legame con la Toscana dove era tornato più volte. Un rapporto significativo fatto di visite, incontri, appuntamenti che hanno fatto la storia. È quello che ha legato Papa Francesco e la Toscana, regione che con la sua radicata tradizione cattolica e il suo spirito innovatore ha da sempre incarnato i valori promossi dal Pontefice. 🔗lanazione.it

Papa Francesco arriva a sorpresa in Piazza San Pietro dopo la messa per il Giubileo degli ammalati: le immagini - Papa Francesco è arrivato a sorpresa in Piazza San Pietro al termine della messa per il Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità. “Buona domenica a tutti. Grazie tante”, ha detto il Pontefice. Bergoglio è stato portato con la sedia a rotelle attraverso le file di fedeli sul sagrato vaticano, poi davanti all’altare per la benedizione. L'articolo Papa Francesco arriva a sorpresa in Piazza San Pietro dopo la messa per il Giubileo degli ammalati: le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

Papa Francesco, sorpresa per la messa del Giovedì Santo: domani l’incontro con i detenuti al Regina Coeli - Nonostante sia ancora in fase di recupero dopo una lunga degenza ospedaliera per una polmonite bilaterale, il Papa ha deciso di partecipare, seppur in forma ridotta, ad alcuni momenti significativi della Settimana Santa. Il suo impegno, pur con le dovute cautele, conferma la volontà di rimanere vicino ai fedeli anche nei momenti di difficoltà fisica. Secondo fonti vicine alla Santa Sede, domani pomeriggio, Giovedì Santo, il Santo Padre si recherà presso una struttura detentiva per celebrare la tradizionale Messa in Cœna Domini e incontrare i detenuti. 🔗thesocialpost.it

