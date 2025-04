Juve Monza i bianconeri sono in serie positiva contro da tre partite contro i brianzoli nel segno del numero 2 i dettagli della statistica

Juve Monza, i bianconeri vengono da un tris di vittorie consecutive contro i brianzoli nel segno del numero 2: il dato che incuriosisceQuando la Juve affronta il Monza in serie A vince, segnando sempre due gol. Almeno ultimamente. A ricordarlo è lo stesso club bianconero attraverso una nota ufficiale, apparsa sul proprio sito.Juve, contro IL Monza VALE LA LEGGE DEL 2 – «Dopo aver perso le prime due sfide contro il Monza in serie A, la Juventus ha vinto tutte le tre successive, segnando sempre esattamente due reti, per un punteggio aggregato nel parziale di 6-2.». .com Juventusnews24.com - Juve Monza, i bianconeri sono in serie positiva contro da tre partite contro i brianzoli nel segno del numero 2: i dettagli della statistica Leggi su Juventusnews24.com , ivengono da un tris di vittorie consecutiveneldel2: il dato che incuriosisceQuando laaffronta ilinA vince, segnando sempre due gol. Almeno ultimamente. A ricordarlo è lo stesso club bianconero attraverso una nota ufficiale, apparsa sul proprio sito.ILVALE LA LEGGE DEL 2 – «Dopo aver perso le prime due sfideilinA, lantus ha vinto tutte le tre successive, segnando sempre esattamente due reti, per un punteggio aggregato nel parziale di 6-2.». .com

