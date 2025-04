Calcio Estero live Sky e NOW Calendario 26 e 27 Aprile Premier League Bundesliga

Aprile, appuntamento con i campionati esteri, da seguire in esclusiva live su Sky ein streaming su NOW.. In campo la Premier League - grande esclusiva Sky fino al 2028, compresi i Friday night e i Monday night - e la Bundesliga.Premier League – In Inghilterra si scende in campo per la trentaquattresima giornata di Premier League. Sabato, tre partite: alle 13.30 Chelsea-Everton, live su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW, mentre alle 16 Newcastle-Ipswich Town, suSky Sport Uno e NOW, e Brighton-West Ham (Sky Sport 253 e NOW.) Domenica, invece, alle 15 Bournemouth-Manchester United, in direttasu Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW, e alle 17.30 liverpool-Tottenham, suSky Sport Uno e NOW.Bundesliga – In Germania si scende in campo per la trentunesima giornata di Bundesliga. Digital-news.it - Calcio Estero live Sky e NOW - Calendario 26 e 27 Aprile (Premier League, Bundesliga) Leggi su Digital-news.it Nella Casa dello Sport di Sky, oggi sabato 26 e domani domenica 27, appuntamento con i campionati esteri, da seguire in esclusivasu Sky ein streaming su NOW.. In campo la- grande esclusiva Sky fino al 2028, compresi i Friday night e i Monday night - e la– In Inghilterra si scende in campo per la trentaquattresima giornata di. Sabato, tre partite: alle 13.30 Chelsea-Everton,su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW, mentre alle 16 Newcastle-Ipswich Town, suSky Sport Uno e NOW, e Brighton-West Ham (Sky Sport 253 e NOW.) Domenica, invece, alle 15 Bournemouth-Manchester United, in direttasu Sky Sport, Sky Sport 4K e NOW, e alle 17.30rpool-Tottenham, suSky Sport Uno e NOW.– In Germania si scende in campo per la trentunesima giornata di

