Le 150 delegazioni il pienone di rappresentanti italiani e quel Gelli figlio di Licio a nome del Nicaragua tutti i big per il saluto a Francesco

Francesco ha voluto cambiare le modalità dei funerali del vescovo di Roma per rendere più evidente che sono quelli di un pastore di anime e non di un sovrano. Comunque alle sue esequie hanno assistito quasi 150 delegazioni ufficiali di altrettanti Paesi, oltre a quelle degli organismi internazionali. Un numero imponente che sfiora la cifra record registrata nel 2005 con la morte di san Giovanni Paolo II. In quel caso infatti le nazioni rappresentate furono circa 160. Arrivando anche da Paesi con cui la Santa Sede non aveva, e non ha ancora, rapporti diplomatici, come l’Afghanistan (dove non governavano i talebani), dall’Arabia saudita (presente anche oggi), dalla Somalia o dal lontano sultanato del Brunei.La presenza di Donald TrumpQuesta volta ad egemonizzare l’attenzione mediatica ci ha pensato l’ingombrante presenza di Donald Trump. Leggi su Open.online Papaha voluto cambiare le modalità dei funerali del vescovo di Roma per rendere più evidente che sonoli di un pastore di anime e non di un sovrano. Comunque alle sue esequie hanno assistito quasi 150ufficiali di altrettanti Paesi, oltre ale degli organismi internazionali. Un numero imponente che sfiora la cifra record registrata nel 2005 con la morte di san Giovanni Paolo II. Incaso infatti le nazioni rappresentate furono circa 160. Arrivando anche da Paesi con cui la Santa Sede non aveva, e non ha ancora, rapporti diplomatici, come l’Afghanistan (dove non governavano i talebani), dall’Arabia saudita (presente anche oggi), dalla Somalia o dal lontano sultanato del Brunei.La presenza di Donald TrumpQuesta volta ad egemonizzare l’attenzione mediatica ci ha pensato l’ingombrante presenza di Donald Trump.

