Assange ai funerali di Papa Francesco fondatore Wikileaks a San Pietro

Assange a San Pietro per i funerali di Papa Francesco oggi 26 aprile. Il fondatore di Wikileaks ha assistito alla cerimonia funebre con la moglie e con i figli. Le foto diffuse dall'agenzia Afp documentano la sua presenza in Vaticano. La famiglia di Assange era stata ricevuta nel 2023 dal pontefice. . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Anche Juliana Sanper idioggi 26 aprile. Ildiha assistito alla cerimonia funebre con la moglie e con i figli. Le foto diffuse dall'agenzia Afp documentano la sua presenza in Vaticano. La famiglia diera stata ricevuta nel 2023 dal pontefice. .

Su altri siti se ne discute

Funerali Papa Francesco, c’è anche Julian Assange - C’è anche Julian Assange in piazza San Pietro per i funerali di Papa Francesco. Il fondatore di Wikileaks è in piazza davanti alla Basilica dove si tengono le esequie per Bergoglio. La battaglia legale di Assange Si è chiusa nel maggio 2024 dopo oltre 13 anni la battaglia legale di Julian Assange nel tentativo di evitare l’estradizione negli Stati Uniti. Il giornalista australiano, 52 anni, era chiamato a rispondere negli Usa della pubblicazione di un’enorme quantità di documenti riservati da parte di Wikileaks, organizzazione da lui co-fondata. 🔗lapresse.it

Funerali Papa Francesco, Julian Assange a passeggio col figlio - Anche Julian Assange in piazza San Pietro per i funerali di Papa Francesco. Il giornalista, noto per le vicende legate a Wikileaks, è stato avvistato tra la folla di fedeli accorsa in Città del Vaticano. 🔗lapresse.it

Funerali di Papa Francesco, a Roma c’è anche Julian Assange con la famiglia - Anche Julian Assange ha voluto dare l’ultimo saluto a Papa Francesco. Il fondatore di Wikileaks è presente al funerale del pontefice. Alcune foto e video mostrano Assange, insieme alla moglie, la sua ex avvocata Stella Morris Gabriel, e ai due figli piccoli, lungo via della Conciliazione. Da ormai dieci mesi, il fondatore di Wikileaks è tornato a essere un uomo libero: nel giugno del 2024, infatti, ha patteggiato col governo degli Stati Uniti, chiudendo un calvario giudiziario lungo cinque anni. 🔗ilfattoquotidiano.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Funerali di Papa Francesco in diretta: finito il rito a San Pietro, ora il corteo. La foto dell'incontro Trump Zelensky. L'omelia: «La voce del Papa sempre contro la guerra; Assange ai funerali di Papa Francesco, fondatore Wikileaks a San Pietro; I funerali di Francesco a San Pietro: l'omelia ricorda l'impegno del Papa per la pace e la folla applaude; Papa Francesco verso Santa Maria Maggiore. L'abbraccio della folla: Ha implorato la pace. Trump vede Zelensky: Incontro produttivo. 🔗Ne parlano su altre fonti

Julian Assange ai funerali di papa Francesco a San Pietro - Anche Julian Assange ai funerali papa Francesco. «Sono con la mia famiglia» ha spiegato il fondatore di WikiLeaks che non ha voluto rispondere alle domande dei giornalisti. Assange è stato scarcerato ... 🔗msn.com

Anche Assange ai funerali di Papa Francesco: “Qui per esprimere gratitudine” - C'è anche Julian Assange, fondatore di Wikileaks, in piazza San Pietro per i funerali di Papa Francesco. Lo rende noto Wikileaks ... 🔗dire.it

Papa Francesco, ai funerali anche Assange - Al funerale di Papa Francesco è presente anche il fondatore di Wikileaks, Julian Assange. Il giornalista è stato avvistato tra la folla di fedeli. Alcune foto e video mostrano Assange, insieme alla mo ... 🔗msn.com