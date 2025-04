Sono già diventato papà tre anni fa di due ragazze in Albania A giugno diventano maggiorenni e lasceranno l’orfanotrofio per vivere a casa mia così Ermal Meta

Ermal Meta ha lanciato il nuovo singolo “Ferma gli orologi” e si sta preparando per il palco del Primo Maggio, dal momento che è stato confermato per il secondo anno consecutivo alla conduzione del Concertone di Roma. In una lunga intervista a Vanity Fair il cantautore ha parlato della paternità e del suo amore per Fortuna: “L’ho vista così piccola, così indifesa. Anche se in realtà i dubbi più forti mi Sono venuti prima, quando Sono diventato papà, tre anni fa“.Da qui il piccolo colpo di scena “famigliare” ed è proprio Ermal Meta a spiegarlo: “La mia compagna Chiara ed io a breve avremo con noi le nostre altre due figlie, che finora Sono state in un orfanotrofio in Albania. Le abbiamo conosciute che avevano 15 anni, ma, non essendo sposati, non potevamo adottarle. A giugno compiranno 18 anni e potranno venire a vivere con noi. Ilfattoquotidiano.it - “Sono già diventato papà tre anni fa di due ragazze in Albania. A giugno diventano maggiorenni e lasceranno l’orfanotrofio per vivere a casa mia”: così Ermal Meta Leggi su Ilfattoquotidiano.it ha lanciato il nuovo singolo “Ferma gli orologi” e si sta preparando per il palco del Primo Maggio, dal momento che è stato confermato per il secondo anno consecutivo alla conduzione del Concertone di Roma. In una lunga intervista a Vanity Fair il cantautore ha parlato della paternità e del suo amore per Fortuna: “L’ho vistapiccola,indifesa. Anche se in realtà i dubbi più forti mivenuti prima, quando, trefa“.Da qui il piccolo colpo di scena “famigliare” ed è proprioa spiegarlo: “La mia compagna Chiara ed io a breve avremo con noi le nostre altre due figlie, che finorastate in un orfanotrofio in. Le abbiamo conosciute che avevano 15, ma, non essendo sposati, non potevamo adottarle. Acompiranno 18e potranno venire acon noi.

